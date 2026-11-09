У Бразилії виявили новий вид риби з ареалом лише 25 км² — ScienceDaily

У бразильській Амазонії науковці описали новий вид прісноводної риби Laimosemion laranja, яку знайшли лише у трьох невеликих лісових водоймах поблизу муніципалітету Ларанжал-ду-Жарі в штаті Амапа. Відомий ареал виду становить приблизно 25 квадратних кілометрів, а дослідники вважають, що він відповідає критеріям Міжнародного союзу охорони природи для статусу зникаючого виду, повідомляє ScienceDaily.

Риба завдовжки менш як три сантиметри

Laimosemion laranja належить до родини ривулових, представників якої часто називають кіліфішами. Її стандартна довжина становить менш як три сантиметри. Самці мають яскраво-помаранчеві плями в передній частині тіла та помаранчеві візерунки у вигляді шевронів біля хвоста на тлі блідо-сірих боків.

Вид виявила група науковців з Федерального університету Ріу-Гранді-ду-Норті, Instituto Peixe das Nuvens, Федерального університету Пара та Університету Західної Флориди. Дослідження проводили у невеликих річках, відомих у регіоні як ігарапе, в басейні Ріу-Кажарі.

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Щоб підтвердити, що риба є новим для науки видом, команда порівняла пропорції її тіла та кількість лусок із близькими видами, дослідила особливості скелета й проаналізувала мітохондріальну ДНК. Результати дослідження опублікували у журналі Zoosystematics and Evolution.

Оселищам загрожують видобуток і забруднення

Усі три відомі водойми, де виявили новий вид, зазнають впливу людської діяльності. На довкілля в районі впливають вирубування лісів, видобуток корисних копалин, міська забудова та забруднення пластиком. Поряд з однією з водойм вода змінила колір через осад, пов’язаний із видобувною діяльністю, а інша розташована в межах міста.

Дослідники запропонували розширити межі сусіднього екстрактивного резервату Ріу-Кажарі, щоб включити до нього території, де виявили Laimosemion laranja. Назва виду походить від португальського слова laranja — «помаранчевий» — і водночас відсилає до Ларанжал-ду-Жарі.

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