У Бразилії визначилися лідери шести губернаторських перегонів — The Rio Times

У Бразилії після підрахунку від 99,73% до 100% виборчих дільниць у шести губернаторських перегонах визначилися кандидати, які лідирують. Водночас Вищий виборчий суд країни (TSE) станом на вечір 25 жовтня ще не позначив жодного з них як обраного. Про це з посиланням на офіційні файли результатів TSE повідомляє The Rio Times.

У виданні зазначили, що на дільницях, голоси з яких ще не підрахували, зареєстровано менше виборців, ніж становить різниця між кандидатами в кожному з шести перегонів. Найменший розрив зафіксували у штаті Ріу-Гранді-ду-Норті — 32 625 голосів.

Хто лідирує у губернаторських перегонах

в Акрі Маілза Ассіс від Progressistas набрала 66,21% проти 33,79% у Алана Ріка з Republicanos;

в Амазонасі Омар Азіз від PSD має 61,41%, а Професора Марія ду Карму від PL — 38,59%;

у Федеральному окрузі Селіна Леан від Progressistas отримала 57,18%, Леандру Грасс від PT — 42,82%;

в Еспіріту-Санту Лоренцо Паццоліні від Republicanos лідирує з 52,17% проти 47,83% у Рікарду Феррасу від MDB;

у Ріу-Гранді-ду-Норті Каду де Лула від PT має 50,77%, а Аллісон від União Brasil — 49,23%;

у Токантінсі Вісентінью Жуніор від PSDB набрав 64,51%, Професора Дорінья від União Brasil — 35,49%.

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У Ріо-де-Жанейро другого туру не було

У штаті Ріо-де-Жанейро губернатора визначили ще в першому турі. 8 жовтня TSE більшістю у п'ять голосів проти двох заборонив кандидату від Republicanos Ентоні Гаротінью балотуватися через попереднє засудження за адміністративне порушення та анулював 274 411 відданих за нього голосів.

Після цього Дуглас Руас із партії PL отримав понад половину дійсних голосів. У файлі результатів TSE, оновленому 10 жовтня, його вказано обраним із 4 271 199 голосами, або 50,88%. Едуарду Паес від PSD набрав 3 706 984 голоси, або 44,16%.

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