У Бразилії змінили адреси 394 виборчих секцій перед другим туром — The Rio Times

У Бразилії Вищий виборчий суд країни (TSE) перед другим туром президентських виборів, запланованим на неділю, 25 жовтня 2026 року, змінив адреси 394 виборчих секцій. Зміни стосуються приблизно 122 900 виборців. Ці секції розміщені у 106 місцях голосування.

Як повідомляє The Rio Times, це становить 0,08% від загальної кількості виборчих секцій у країні. Станом на 15:28 суботи за часом Бразиліа кількість секцій зі зміненою адресою зросла з 362 до 394.

Причини зміни адрес

Регіональні виборчі суди повідомили TSE, що змінюють адреси лише за крайньої потреби та через виняткові обставини. Серед причин названі екстремальні погодні умови, проблеми з будівлями, яких раніше не виявили, а також міркування громадської безпеки. До погодних чинників віднесли лісові пожежі та сильні дощі.

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Найбільше секцій зі зміненою адресою зафіксували у штаті Пара — 58. Далі йдуть Мінас-Жерайс із 49 секціями, Сеара з 30 та Піауї з 29. У регіональному розрізі найбільше змін припало на північний схід країни — 127 секцій, північ — 103 та південний схід — 97.

Як перевірити місце голосування

Виборці можуть перевірити місце голосування в офіційному застосунку e-Título у розділі «Onde votar». Там доступні адреса, номер виборчої секції та виборча зона. Також дані можна знайти через сайт TSE.

Кількість змін цього року значно менша, ніж під час другого туру виборів 2022 року, коли повідомлялося про 5822 такі зміни. Офіційні дані щодо явки та результатів голосування має оприлюднити TSE.

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