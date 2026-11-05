Міська рада Брисбена схвалила план укладення контракту на модернізацію залізничного переїзду Ліндум у Віннум-Весті вартістю 105 млн доларів. Як повідомляє ABC News, раніше на ділянці перенесли підземні електромережі.

Зміна конфігурації переїзду

Федеральний уряд виділить на проєкт 85 млн доларів, а уряд штату та міська рада — по 10 млн доларів. Переїзд перенесуть на захід і розташують перпендикулярно до колій, а рух через перехрестя регулюватимуть світлофори.

План також передбачає скасування правого повороту з Сіблі-роуд на Кіанава-роуд, облаштування спільних доріжок для пішоходів і велосипедистів та велосмуг. Відповідальний за інфраструктуру в міській раді Раян Мерфі заявив, що нинішнє розташування переїзду відволікає водіїв і може призвести до випадкового виїзду автомобілів на колії.

За даними Queensland Rail, за останній фінансовий рік Ліндум увійшов до десятки переїздів із найбільшою кількістю небезпечних зближень із поїздами. Від 2019 року на цьому переїзді загинули двоє людей: пішохідка Женев’єв Пейн та 32-річна громадянка Південної Кореї, автомобіль якої зіткнувся з поїздом.

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Будівництво планують на 2027 рік

Тендер на виконання робіт планують оголосити в січні після завершення проєктування. Будівництво має початися в середині 2027 року та завершитися до кінця 2028-го. У плані серед ризиків зазначили глобальну економічну невизначеність, зростання вартості пального, можливе зменшення кількості конкурентних заявок і потребу узгоджувати роботи з Queensland Rail.

Мерфі повідомив, що в бюджеті передбачено резерв приблизно 30%. За його словами, фахівці міськради вже нанесли на схеми інженерні мережі під перехрестям, зокрема газопровід високого тиску, лінії передавання даних, залізничну сигналізацію, водогони та каналізацію.

Проєкт у Куперс-Плейнс без термінів

Водночас проєкт шляхопроводу над переїздом на Баундарі-роуд у Куперс-Плейнс, який реалізує уряд штату, досі не має визначеної дати початку будівництва. Роботи там мали стартувати у 2025 році.

Федеральна депутатка Джулі-Енн Кемпбелл заявила, що консультації та проєктування завершені, землю викуплено, а будівлі знесено, однак дату початку робіт досі не визначили. Департамент транспорту та головних доріг Квінсленду повідомив, що залишається відданим проєкту для майбутньої реалізації, а планування перебуває на просунутій стадії.

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