У Брісбені вшанували пам’ять 19-річної жертви стрілянини — ABC News Australia

У Брісбені, Австралія, громада Логана зібралася на мовчазне вшанування пам’яті 19-річної Вани-Різ Шустер-Тогіатау, яка померла в лікарні після стрілянини з автомобіля. Як повідомляє ABC News, учасники зібрання в парку Мендью залишали квіти та послання біля дерева.

Стрілянина біля готелю

Шустер-Тогіатау, яка мешкала в Джимбумбі, дістала поранення голови та шиї 24 жовтня біля Fitzys Loganholme. Щонайменше шість куль випустили з автомобіля в бік людей, які зібралися зовні біля готелю.

Під час нападу також були поранені троє чоловіків віком від 27 до 38 років.

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Розслідування триває

Мер Логана Джон Рейвен долучився до вшанування та поклав квіти. Збір коштів для родини Шустер-Тогіатау, започаткований минулого тижня, вже зібрав понад 76 тисяч доларів.

Поліція поки не встановила осіб, причетних до стрілянини, однак повідомила, що розглядає кілька напрямів розслідування. Минулого тижня детектив-інспектор Іан Галпін заявив, що до розслідування залучили понад 80 детективів.

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