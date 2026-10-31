У Брісбені затримали трьох після ймовірних збройних пограбувань — ABC News Australia

Поліція в Брісбені, Австралія, висунула обвинувачення трьом людям після серії ймовірних збройних пограбувань, пов’язаних з автомобілем Haval H6. Як повідомляє ABC News, двох жінок і чоловіка затримали після переслідування машини, яку поліція вважає викраденою.

Погроза ножем у Курабі

Правоохоронців викликали до будинку в південному передмісті Брісбена Курабі близько 15:15 у п’ятницю. За версією поліції, чоловік і жінка погрожували мешканці будинку ножем, а потім намагалися викрасти її автомобіль.

Слідчі також заявили, що ті самі люди можуть бути причетні до спроби збройного пограбування в Саннібанк-Гіллз раніше того ж дня. За даними поліції, після інцидентів вони поїхали на чорному Haval H6, який викрали з автомийки в Гудні у середу.

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Переслідування через передмістя

Близько 17:00 автомобіль помітили у Вотерфорді, після чого за його рухом почав стежити поліцейський гелікоптер. На оприлюдненому поліцією відео видно, як машина небезпечно рухається через Форест-Лейк, Самнер-Парк, Корінду та Індорупіллі.

В одному з епізодів автомобіль проїхав через територію автозаправної станції та ледь не зачепив велосипедиста. О 18:13 у Мілтоні поліція застосувала пристрій для спускання шин. Через сім хвилин машина зупинилася на Гейлі-роуд у сусідньому передмісті Сент-Люсія.

26-річній жінці з Морнінгсайду та 22-річній жінці з Кінгстона висунули кілька обвинувачень, зокрема у збройному пограбуванні та незаконному використанні транспортного засобу. 24-річному чоловікові з Форест-Лейка висунули 12 обвинувачень. Усі троє мали постати перед магістратським судом Брісбена в суботу. Поліція просить очевидців, зокрема власників відеореєстраторів, надати інформацію.

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