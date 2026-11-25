У Великій Британії люди віком 16–44 років стали рідше займатися сексом: типовий показник сексуальних контактів за попередні чотири тижні знизився з чотирьох у 1990 році до двох у 2022–2024 роках. Такі результати четвертого Національного дослідження сексуальних установок і способу життя Natsal-4 оприлюднили вчені, повідомляє News-Medical.

У дослідженні, проведеному з вересня 2022 року до січня 2024 року, взяли участь близько 6 700 випадково відібраних жителів Англії, Шотландії та Уельсу віком 16–59 років. Перші п’ять наукових робіт за результатами опитування опублікував журнал The Lancet.

Менше сексуальних контактів серед молоді

77% респондентів віком 16–59 років повідомили, що мали секс протягом останнього року, а 89% — принаймні раз у житті. Медіанна кількість сексуальних партнерів за життя становила п’ять.

Скорочення частоти сексуальних контактів серед молодших респондентів дослідники значною мірою пов’язують зі зростанням частки тих, хто ніколи не мав сексу. Про це заявили 38% жінок і 28% чоловіків віком 16–24 роки, тоді як у попередніх хвилях дослідження цей показник становив близько п’ятої частини. Водночас серед людей віком 35–44 роки, які мали сексуальний досвід, частота контактів також знизилася — з трьох до двох разів на місяць за останнє десятиліття.

Частка жінок 16–44 років, які коли-небудь мали секс із партнеркою тієї самої статі, за десятиліття зросла з 7% до 14%. Серед чоловіків відповідний показник збільшився з 4% до 12%. Автори зазначили, що масштаб цього зростання може бути дещо завищеним, оскільки лесбійки, геї та бісексуальні люди трохи частіше долучалися до останнього опитування.

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Серед 16–24-річних, які мали сексуальний досвід і партнерів лише іншої статі, 26% жінок і 29% чоловіків повідомили про поведінку, пов’язану з ризиком інфекцій, що передаються статевим шляхом. Йдеться, зокрема, про чотирьох або більше партнерів за рік, секс без презерватива з двома чи більше партнерами або паралельні сексуальні партнерства протягом попередніх п’яти років.

Близько 19% жінок, які могли завагітніти ненавмисно, не використовували ефективний метод контрацепції. Серед жінок віком 16–24 роки застосування гормональної контрацепції за десятиліття знизилося з 65% до 50%. Водночас 42% вагітностей за попередній рік були або незапланованими, або викликали у жінок суперечливі почуття.

Падіння тестування на хламідіоз

Науковці також зафіксували зниження звернень молодих людей до служб сексуального здоров’я. Серед жінок 16–24 років, які мали сексуальний досвід і партнерів лише іншої статі, цей показник залишився на рівні 23%, а серед чоловіків зменшився з 16% до 8% за десятиліття. Тестування молодих жінок на хламідіоз скоротилося з 54% до 18%.

Водночас програма вакцинації проти вірусу папіломи людини дала помітний результат: серед жінок віком 18–29 років частка інфекцій двома типами ВПЛ, що спричиняють більшість випадків раку шийки матки, знизилася на 86% — з 8,7% до 1,6%. Усі зафіксовані інфекції в цій групі були у невакцинованих жінок.

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