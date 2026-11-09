У Британії 20 тисяч іноземних правопорушників проживають у громадах — The National

У Великій Британії близько 20 тисяч іноземних правопорушників проживають у громадах, свідчать дані Міністерства внутрішніх справ країни. Серед них — 642 громадянина Іраку та 596 громадян Алжиру, повідомляє The National.

Видання зазначає, що сотні громадян Іраку й Алжиру перебувають під дією наказів про депортацію. Дані, оприлюднені для The Times, показують: частка депортованих серед громадян Алжиру становить 4,2%, а серед громадян Іраку — 3,4%.

Дані про видворення

За інформацією джерела, 773 правопорушники очікували на депортацію до Нігерії. Ще 775 правопорушників із Ямайки, щодо яких застосовували міграційні заходи, також проживали у громадах.

Кількість повернень з Великої Британії зросла з 8 тисяч у 2020 році, коли при владі були консерватори, до 36 тисяч у 2025 році за уряду лейбористів. Водночас на іноземних правопорушників припадало менш як 30% усіх осіб, повернутих або видворених із країни.

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Правила депортації

Після змін у законодавстві, що набули чинності цього року, до списку на депортацію вносять усіх іноземних правопорушників, засуджених до понад року ув'язнення. За наведеними даними, громадян країн ЄС повертають до їхніх держав частіше, ніж вихідців з інших країн.

Тіньовий міністр внутрішніх справ Кріс Філп звинуватив уряд у тому, що той дозволяє іноземним злочинцям залишатися у країні. У МВС Великої Британії заявили, що кожного іноземця, який отримує тюремний строк, передають на розгляд щодо депортації за першої можливості, а після видворення йому забороняють повертатися. За даними відомства, за два роки після останніх виборів повернули або депортували майже 12 тисяч іноземних злочинців, зокрема вбивць і ґвалтівників.

Серед згаданих у матеріалі алжирців — 24-річний Брахім Каддур-Шеріф, який прибув до Британії у 2019 році за гостьовою візою. Наприкінці 2025 року його помилково звільнили з в'язниці Вондсворт у Лондоні, після чого розпочали пошуки. Згодом його судили у справах, що стосувалися крадіжки зі зломом, носіння ножа та нападу на працівника екстреної служби; після завершення строку покарання його мають депортувати.

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