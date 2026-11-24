У Великій Британії торік близько 3,8 мільйона людей, серед яких майже мільйон дітей, жили в умовах крайньої нужди. Про це свідчить дослідження, проведене Університетом Герріот-Ватт спільно з дослідницькою компанією Verian за фінансування Фонду Джозефа Роунтрі, повідомляє Anadolu Agency.

Брак коштів на базові потреби

Під крайньою нуждою дослідники розуміють ситуацію, коли люди або домогосподарства не можуть забезпечити базові потреби: харчування, належний одяг, опалення та засоби гігієни. Згідно з дослідженням, мільйони жителів країни мали труднощі з оплатою цих необхідних речей.

Показники крайньої нужди залишилися на рівні 2022 року. Тоді цей рівень був майже у два з половиною раза вищим, ніж у 2017 році, зазначається в дослідженні.

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Найвищий рівень у Лондоні

Серед регіонів Великої Британії найвищий рівень крайньої нужди зафіксували в Лондоні: з нею зіткнулися приблизно 2% домогосподарств у період, який охопило дослідження. Це майже удвічі більше, ніж у Південно-Західній Англії, де частка постраждалих домогосподарств була найнижчою.

У самому Лондоні найвищий показник у країні виявили в боро Ньюем, де до категорії домогосподарств у стані крайньої нужди віднесли понад 3%. У Шотландії, Уельсі та Північній Ірландії рівень крайньої нужди був нижчим, ніж в Англії та по Великій Британії загалом. Найнижчий показник серед цих трьох частин країни зареєстрували в Уельсі, далі йшла Шотландія, а Північна Ірландія мала дещо вищу частку.

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