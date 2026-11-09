У Великій Британії 15 578 із 23 538 заходів імміграційного контролю у 2025 році, або 66,1%, не завершилися арештами. Йдеться про рейди на робочих місцях і в помешканнях, а також вибіркові перевірки. Про це повідомляє The Guardian з посиланням на дані, отримані за запитами про доступ до інформації.

Ордери використовували нечасто

За цими даними, у 2025 році імміграційні служби проводили в середньому 60 заходів контролю щодня. Ордер використовували лише у 25,81% випадків, коли працівники служби заходили до приміщень. Критики вважають, що це може свідчити про проведення перевірок на підставі недостатньо надійної інформації.

Майже 89% повідомлень про ймовірні порушення імміграційного законодавства надійшли від громадськості або через благодійну організацію Crimestoppers, яка збирає анонімні повідомлення. Близько 2% таких повідомлень надійшли від поліції.

Міністерство внутрішніх справ Великої Британії відкинуло звинувачення у проведенні необґрунтованих рейдів. У відомстві заявили, що перед початком операцій ретельно перевіряють оперативну інформацію.

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Перевірка ресторану в Корнволлі

Минулого місяця працівники імміграційної служби без ордера увійшли до індійського ресторану Sultanz у Камборні, графство Корнволл. Власник закладу Самсу Алі розповів, що працівників попросили надати персональні дані.

Працівника ресторану Нану Міа закували в кайданки та затримали, однак згодом звільнили після того, як його сестра принесла посвідчення, яке допомогло підтвердити його право на роботу у Великій Британії. За словами Алі, після рейду кількість відвідувачів ресторану істотно знизилася, попри відсутність встановлених порушень імміграційних правил у закладі.

За законодавством країни працівники імміграційного контролю можуть без ордера заходити до ліцензованих закладів, зокрема ресторанів, пабів, готелів і кафе, якщо там продають алкоголь або пропонують гарячу їжу пізно ввечері. В інших випадках вони можуть попросити згоди орендаря, менеджера чи власника приміщення; у понад 12 тисячах випадків 2025 року доступ отримували саме так.

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