Британська профспілка акторів Equity погодила з теле- та кінопродюсерами угоду про захист виконавців під час використання їхніх цифрових копій. Документ передбачає право акторів отримувати оплату за таке використання та давати або не давати згоду на нього, повідомляє The Guardian.

Трирічну угоду, підписану з Producers Alliance for Cinema and Television, мають винести на голосування 8 тисяч членів Equity. Керівництво профспілки рекомендує її схвалити. Документ також передбачає підвищення ставок оплати праці на 24% для великих кінофільмів і на 9% для телевізійних проєктів.

Згода для конкретного проєкту

Нові контракти мають чітко визначати, що продюсери отримують дозвіл на використання цифрової копії актора лише для конкретного проєкту, а не необмежену загальну згоду. Окреме схвалення виконавця буде потрібне, якщо цифровий дублер або цифрові зміни суттєво змінюватимуть сцени з узгодженим рівнем оголеності чи імітацією сексуальної активності.

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Угода також забороняє продюсерам застосовувати цифрову копію під час страйку у випадках, коли для такого використання потрібна згода актора.

Побоювання щодо сканування

У грудні минулого року 99% учасників консультативного голосування Equity підтримали можливі трудові дії та відмову від сканування на знімальних майданчиках без додаткових гарантій щодо штучного інтелекту. Актори побоювалися, що дані сканування тіла можуть використати для навчання моделей ШІ на їхній зовнішності чи позах, що може позбавити їх роботи.

Водночас Equity зазначила, що угода не встановлює прямих контрактних гарантій щодо використання акторських виконань для навчання систем ШІ. Цифрові копії можуть створюватися також на основі фотографій, зроблених під час самого виробництва, без окремого сканування. Продюсери мають обмежувати доступ до таких копій особами, яким він необхідний для роботи, та докладати комерційно обґрунтованих зусиль для захисту від несанкціонованого доступу, використання або копіювання.

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