У Великій Британії баристерів можуть відсторонити від практики за поширення міфів про зґвалтування під час захисту клієнтів у суді. Міністр юстиції Алекс Норріс звернувся з листом до регулятора професії після процесу над коміком Расселлом Брендом, повідомляє The Guardian.

Звернення до регулятора

Норріс заявив, що для юридичної професії неприйнятно поширювати в суді міфи про потерпілих від зґвалтування. У листі до Ради зі стандартів адвокатури він закликав регулятора чітко повідомити професійній спільноті про шкоду таких тверджень та наголосив, що порушення правил може мати дисциплінарні наслідки.

Представник Ради зі стандартів адвокатури заявив, що справи про зґвалтування та сексуальне насильство мають вирішуватися на основі доказів, а не упереджень. За його словами, орган створив експертну групу, яка консультує щодо посилення стандартів для баристерів у справах про зґвалтування та тяжкі сексуальні злочини.

Процес над Расселлом Брендом

Під час процесу в королівському суді Саутворка захист Бренда нібито використовував аргументи, які вважають міфами про зґвалтування. Зокрема, звучало твердження, що заявницям не слід вірити, оскільки вони не кричали, не билися ногами й не тікали.

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У фінальній промові баристер Бренда Іан Вінтер заявив присяжним, що комік не міг бути ґвалтівником, бо його обвинувачки не чинили опору, не кричали й не намагалися піти. Вінтер сам повідомив про себе Раді зі стандартів адвокатури після критики його поведінки в суді та розмови з журналістом Sunday Times поза судом.

Бренда визнали винним у нападах на чотирьох із шести жінок, які давали свідчення. Він відбуває покарання строком 10,5 року за одним пунктом обвинувачення у зґвалтуванні та трьома пунктами обвинувачення у сексуальних нападах.

Рада адвокатів, що представляє професію, наголосила: обвинувачений, який заперечує зґвалтування, має право перевіряти докази в суді. Водночас організація підкреслила важливість незалежності регулятора від уряду.

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