Суд у Ньюкасл-апон-Тайні, Велика Британія, визнав 24-річного Мікку Лі Андерсона винним у підготовці терористичного нападу на Royal Hotel у місті Галлі, де проживали шукачі притулку. Як повідомляє Channel NewsAsia, чоловік планував використати запалювальні суміші.

Підготовка нападу

Прокуратура заявила, що Андерсон виготовляв коктейлі Молотова та проводив розвідку біля готелю. За даними обвинувачення, він розповів знайомому про намір атакувати будівлю та вбити якомога більше мігрантів, які там перебували.

Андерсон заперечував, що мав намір вчинити насильство. Водночас прокурор Адам Біркбі сказав присяжним, що чоловіка надихали погляди білого націоналізму, він схвально висловлювався про Адольфа Гітлера і нацизм та здійснив практичні кроки для підготовки атаки.

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Рішення суду

Після судового процесу в Ньюкаслському королівському суді Андерсона визнали винним у підготовці терористичного акту та зберіганні зброї з терористичною метою. Покарання йому мають призначити 2027 року.

Royal Hotel раніше був одним із місць антиімміграційних заворушень, що охопили Велику Британію у 2024 році після вбивства трьох дівчат у Саутпорті.

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