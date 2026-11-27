Volvo Construction Equipment поставила чотири електричні зчленовані самоскиди A40 консорціуму BMJV для робіт на проєкті Lower Thames Crossing у Великій Британії. Машини вже залучили до будівництва транспортного переходу, що включає тунелі під річкою Темзою. Про це повідомляє Electrek.

Самоскиди для будівництва переходу

BMJV є спільним підприємством Bouygues Travaux Publics і J Murphy & Sons. Програмний директор Lower Thames Crossing у BMJV Шон Підкок заявив, що електричні машини дають змогу виконувати важкі роботи без вихлопних викидів і з меншим впливом на людей, які працюють або живуть поблизу будмайданчика.

Проєкт Lower Thames Crossing має протяжність близько 14,3 милі та передбачає понад 2,5 милі тунелів під Темзою. Після завершення він має з'єднати Кент та Ессекс і майже вдвічі збільшити пропускну спроможність доріг на схід від Лондона.

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Живлення від зеленого водню

Електромережа на майданчику недоступна, тому для заряджання самоскидів BMJV використовує генератори на паливних елементах, що працюють на виробленому у Великій Британії зеленому водні. Такі генератори не створюють вихлопних викидів і працюють тихіше за техніку з двигунами внутрішнього згоряння.

Volvo A40 Electric має вантажопідйомність 39 тонн, електромотор потужністю 350 кВт та літій-іонну батарею ємністю 540 кВт·год. Заряду акумулятора вистачає до шести годин безперервної роботи, а система рекуперативного гальмування зазвичай може зібрати достатньо енергії для повної зміни. Від швидкісного зарядного пристрою потужністю 350 кВт батарея заряджається з 10% до 90% приблизно за годину.

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