У Вінчестері у Великій Британії чотирьох чоловіків визнали винними у зґвалтуванні або сексуальному насильстві щодо Джоанн Янг. Як повідомляє Cyprus Mail, жінку протягом понад десяти років неодноразово одурманював її тодішній чоловік Філіп Янг, який також розміщував оголошення про неї в інтернеті для незнайомців.

Справу розглядав Королівський суд Вінчестера. Злочини, за якими визнали винними чотирьох обвинувачених, були скоєні між 2016 і 2023 роками. Джоанн Янг відмовилася від передбаченого законом права на анонімність після того, як дізналася про дії свого колишнього чоловіка.

Рішення суду щодо чотирьох чоловіків

32-річного Коннора Сандерсона-Дойла визнали винним за одним епізодом сексуального насильства та одним епізодом насильства з проникненням. 62-річного Річарда Вілкінса визнали винним в одному епізоді зґвалтування та одному епізоді насильства з проникненням.

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48-річного Нормана Максоні визнали винним в одному епізоді зґвалтування, а 38-річного Мохаммеда Хассана — в одному епізоді сексуального насильства. Під час захисту чоловіки заявляли, що вважали дії Джоанн Янг добровільними та сприймали ситуацію як спільну фантазію з її тодішнім чоловіком.

Покарання призначать наступного місяця

Філіп Янг, 50-річний колишній місцевий радник, у січні визнав провину за понад 50 пунктами обвинувачення щодо колишньої дружини. Серед них — 11 епізодів зґвалтування, а також обвинувачення, пов’язані із записом насильства та публікацією цих матеріалів в інтернеті сотні разів.

Ще один чоловік, 47-річний Дін Гамільтон, раніше визнав провину у зґвалтуванні, насильстві з проникненням і сексуальному насильстві. Покарання п’ятьом чоловікам, зокрема чотирьом визнаним винними та Гамільтону, а також Філіпу Янгу мають призначити наступного місяця. Суддя Пушпіндер Саїні заявив, що їм загрожують значні строки ув’язнення.

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