У Сполученому Королівстві урядові плани можуть перевести близько 200 тисяч успішних заявників на притулок до режиму, за яким їхній статус переглядатимуть кожні 30 місяців. Раніше цим людям обіцяли можливість подати заяву на безстроковий дозвіл на проживання після п’яти років. Про це повідомляє The Guardian.

Що передбачає план

У березні уряд запевняв, що дорослі та діти, яким надали п’ятирічний дозвіл на перебування за наслідками заяви про притулок або додаткових подань, зроблених до 1 березня 2026 року, зможуть звернутися по безстроковий дозвіл на проживання через п’ять років.

Водночас у примітці до нового документа Міністерства внутрішніх справ зазначено, що біженців, які не прибули безпечними та легальними маршрутами і подали заяви на притулок до 2 березня 2026 року, переведуть до режиму Core Protection. Зокрема, це стосується людей, які прибули нерегулярним шляхом, наприклад малими човнами.

За схемою Core Protection дорослим і їхнім дітям спочатку надають дозвіл на перебування на 30 місяців, який надалі потрібно поновлювати. Якщо умови в країні походження визнають безпечними, статус біженця можуть скасувати.

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Реакція на пропозиції

У Refugee Council заявили, що такі плани створять тривогу та невизначеність для сотень тисяч біженців. Головний аналітик організації з питань політики Джон Фітонбі вважає, що тисячам людей, які розраховували отримати можливість оформити безстроковий статус за кілька тижнів або місяців, може знадобитися ще 25 років очікування.

Міністерка внутрішніх справ Шабана Махмуд торік заявляла, що 30-річний строк до отримання права на безстрокове проживання стосуватиметься осіб, які незаконно в’їхали до країни та не мають статусу біженця. У понеділок вона сказала депутатам, що право жити у Сполученому Королівстві безстроково більше не надаватимуть мігрантам майже автоматично після п’яти років, а його потрібно буде заслужити за новою моделлю.

У Міністерстві внутрішніх справ Великої Британії, коментуючи аналіз Refugee Council, заявили, що політика не змінювалася від часу торішніх пропозицій. Водночас відомство не стало окремо коментувати попередню заяву Махмуд та примітку в новому документі.

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