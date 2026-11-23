У Бріджвотері, графство Сомерсет у Великій Британії, будівельна компанія TSL вирішила залишити проєкт гігафабрики з виробництва акумуляторів Agratas вартістю 5,2 млрд фунтів стерлінгів. Це вже другий головний підрядник, який виходить із проєкту за п’ять місяців, повідомляє The Guardian.

Agratas і Jaguar Land Rover входять до індійського конгломерату Tata Group. Завод у Сомерсеті має виробляти батареї для Jaguar Land Rover — найбільшого роботодавця британського автопрому. Уряд Великої Британії пообіцяв надати для проєкту 380 млн фунтів стерлінгів державної підтримки, хоча виплатили ще не всю суму.

Суперечка щодо строків і вартості

За даними трьох співрозмовників видання, TSL, офіційна назва якої Tonroe Group, не змогла погодити з Agratas умови роботи. Двоє джерел стверджують, що причиною розбіжностей стали строки реалізації та вартість проєкту.

Очікується, що TSL залишить будмайданчик упродовж двох або трьох місяців. Нового генерального підрядника наразі не визначили. Одним із можливих варіантів називають NG Bailey, яка вже виконує на майданчику механічні, електротехнічні та сантехнічні роботи.

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У червні Agratas у стислі строки припинила співпрацю з попереднім генпідрядником Sir Robert McAlpine. За словами одного зі співрозмовників The Guardian, сторони все ще обговорюють умови виходу компанії з проєкту.

Строк запуску та постачання для JLR

Tata оголосила про будівництво гігафабрики у 2023 році. Спочатку виробництво планували розпочати у 2026 році та створити до 4 200 робочих місць, згодом старт перенесли на 2027 рік. Заміна головного підрядника вдруге за п’ять місяців посилила сумніви щодо досягнення останньої цілі — початку випуску батарей у січні 2028 року. Водночас Agratas офіційно не оголошувала про нове перенесення запуску.

Представник Agratas заявив, що компанія дотримується графіка виконання зобов’язань перед клієнтами. За його словами, майданчик у Сомерсеті є великим і складним проєктом індустріалізації, а постачальники допомагають підготувати підприємство до етапу запуску.

За інформацією видання, Jaguar Land Rover уже забезпечила постачання батарей від інших виробників, тому її плани щодо нарощування продажів нових електричних Land Rover і Jaguar не мають постраждати. Однак перші такі автомобілі використовуватимуть батареї не британського виробництва. Каркас будівлі заводу переважно завершений, а National Grid розпочала роботи над підстанцією, яка має забезпечити підприємство великими обсягами електроенергії.

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