У Великій Британії Мостафу Сепахванда та Фархада Манеша визнали винними у шпигунстві проти журналістів-дисидентів на користь іранського Корпусу вартових ісламської революції (КВІР). За даними The National, матеріали слідства та перехоплені повідомлення також свідчать, що обіцяні виконавцям великі винагороди часто не надходили.

Обіцяні гроші не надійшли

Лондонська поліція повідомила, що Сепахванда частково мотивувала обіцянка отримати 150 тисяч фунтів стерлінгів, або близько 200 тисяч доларів, від контактів у КВІР. Водночас повідомлення, знайдені в його телефоні, свідчили, що гроші він так і не отримав.

Сепахванд, який підробляв продажем автомобілів, скаржився контактам на витрати. Він вважав, що його автомобіль могли скомпрометувати через спостереження за місцем проживання, тож придбав іншу машину і, за його словами, залишив родину в боргах. Також він заявляв, що витратив 8 тисяч фунтів власних коштів і вимагав переказати щонайменше 10 тисяч фунтів наперед, зважаючи на кримінальні ризики такої діяльності.

Старша координаторка британської контртерористичної поліції Вікі Еванс після вироку застерегла, що людей нерідко вербують через соціальні мережі обіцянками значних сум. Водночас виконавці беруть на себе всі ризики та можуть не отримати винагороду або отримати лише її частину.

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Справи у США

У США Міністерство юстиції заявило, що Шахрам Пурсафі, також відомий як Мехді Резаї, нібито намагався організувати вбивство колишнього радника президента США з національної безпеки Джона Болтона від імені сил «Кудс». За судовими документами, у 2021 році він пропонував 200 тисяч доларів за вбивство та 1 мільйон доларів за інше завдання. Після переговорів сума за вбивство Болтона зросла до 300 тисяч доларів, проте платіж не надійшов.

За даними Мін'юсту США, Пурсафі пояснював затримку відсутністю погодження від високопосадовців КВІР. Йому висунули обвинувачення у 2022 році; за інформацією видання, він перебуває в Ірані. ФБР оголосило винагороду до 20 мільйонів доларів за інформацію, що приведе до його арешту або засудження.

Подібна суперечка щодо авансу виникла у справі про змову проти ірано-американської журналістки та активістки Масіх Алінеджад. Прокурори заявили, що Фархад Шакері, якого вони назвали пов'язаним із КВІР агентом у Тегерані, найняв у США Карлайла Ріверу та Джонатана Лоудголта за 100 тисяч доларів. Лоудголт у 2024 році визнав провину у змовах щодо переслідування та відмивання грошей, а Ріверу засудили до 15 років ув'язнення за змову з метою вбивства.

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