У Британії двох іранців визнали винними у сприянні розвідці Ірану — Cyprus Mail

Суд у Вулвічі, Велика Британія, визнав двох громадян Ірану винними у сприянні іноземній розвідувальній службі. За даними Cyprus Mail, справа стосується стеження за журналістами перськомовного телеканалу Iran International, який критично висвітлює діяльність іранської влади.

Рішення суду

41-річного Мостафу Сепахванда визнали винним за двома пунктами обвинувачення за британським Законом про національну безпеку. 46-річного Фархада Джаваді Манеша визнали винним за одним пунктом — сприяння іноземній розвідувальній службі.

Сепахванда також визнали винним за обвинуваченням, пов’язаним із планом нападу на одну або кількох цілей, про який заявляло обвинувачення. Манеша за другим обвинуваченням, що стосувалося підготовки нападу, виправдали. Покарання обом засудженим мають визначити наступного місяця.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Стеження за працівниками телеканалу

Прокуратура на початку процесу заявила, що Сепахванд і Манеш стежили за працівниками Iran International із серпня 2024 року до березня 2025 року. За словами старшої координаторки контртерористичної поліції Вікі Еванс, Сепахванд діяв за вказівками Корпусу вартових ісламської революції або посередників іранської розвідки.

Поліція повідомила, що це перший випадок засудження громадян Ірану за Законом про національну безпеку, ухваленим у 2023 році для протидії загрозам з боку іноземних держав. Іран неодноразово заперечував причетність до шпигунської чи іншої подібної діяльності. Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі раніше заявляв, що його непокоїли арешти Сепахванда та інших людей у травні 2025 року.

Третього обвинуваченого, 57-річного Шапура Калехалі Хані Нурі, суд виправдав за обома пунктами обвинувачення.

Читай нас у