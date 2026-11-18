У Великій Британії професора Пітера Гіндмарша, який виступав експертом обвинувачення у справі медсестри Люсі Летбі, у березні 2023 року відсторонили від лікування пацієнтів. Як повідомляє The Guardian, рішення ухвалив University College London Hospitals Trust під час судового процесу над Летбі в Манчестері, однак присяжних про нього не поінформували.

Гіндмарш — дитячий ендокринолог, який на суді заявив, що двоє немовлят у лікарні Countess of Chester, ймовірно, зазнали отруєння інсуліном через внутрішньовенні пакети з рідиною. Його свідчення про можливе отруєння інсуліном вважали ключовими для обвинувачення. Прямих або криміналістичних доказів того, що саме Летбі чи хтось інший вводив інсулін у пакети, у матеріалі не наведено.

Зауваження лікарні

За даними видання, медичний директор UCLH Тім Годжсон повідомив британському медичному регулятору General Medical Council, що лікарня не може прийняти рівень ризику, який Гіндмарш, на її думку, становив для дітей і молодих людей навіть за умови тісного нагляду. Серед причин назвали занепокоєння безпечністю його порад пацієнтам щодо інсуліну.

У двох випадках професор, за твердженням Годжсона, самостійно радив сім’ям припинити вводити дітям інсулін удома. Один із пацієнтів мав епізод діабетичного кетоацидозу — небезпечного для життя ускладнення, пов’язаного з тяжкою нестачею інсуліну. Водночас Годжсон зазначив, що незрозуміло, чи збігся цей епізод у часі з нібито порадою Гіндмарша. У лікарні також висловили занепокоєння тим, що він надмірно зосереджувався на рідкісних причинах гіпоглікемії та діабету.

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Рішення медичного трибуналу

General Medical Council, який уже розслідував професійну придатність Гіндмарша, просив призупинити його лікарську реєстрацію. У квітні 2023 року медичний трибунал не підтримав це клопотання, але постановив, що під час лікування пацієнтів лікар має працювати лише під безпосереднім наглядом. Трибунал зазначив, що не може встановити, чи було формально порушено попередні обмеження, однак три випадки, на які вказала UCLH, викликали питання щодо безпеки пацієнтів.

Захист Летбі знав про розслідування General Medical Council, але, за даними The Guardian, не був поінформований про відсторонення Гіндмарша від клінічної практики та рішення трибуналу. Видання зазначає, що ці відомості могли дати захисту підстави оскаржувати надійність експерта або просити суд поінформувати присяжних.

Справа Люсі Летбі

Летбі визнали винною у вбивстві семи немовлят і замахах на вбивство ще сімох та призначили 15 довічних термінів без права на дострокове звільнення. Апеляційний суд відхилив її звернення, а сама Летбі наполягає на невинуватості. Її адвокат Марк Макдональд звернувся до Комісії з перегляду кримінальних справ із проханням скерувати справу до Апеляційного суду.

Гіндмарш не відповів на запитання The Guardian щодо зауважень лікарень, розслідування регулятора та розкриття цієї інформації під час процесу. Експерти, які надали висновки на підтримку звернення Летбі, оскаржують його оцінки та заявляють, що аналізи крові на основі імуноаналізів, використані обвинуваченням, можуть давати хибні результати.

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