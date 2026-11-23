У Великій Британії частка підлітків віком від 10 до 15 років, які повідомляли про значні емоційні труднощі, зросла приблизно з 11% у 2009 році до понад 27% у 2024-му. Найбільш виразним це зростання було серед дівчат: у 2024 році підвищені показники мали близько 39% дівчат проти 16% хлопців, повідомляє News-Medical з посиланням на дослідження в European Journal of Epidemiology.

Дані 15 хвиль опитування

Науковці з Університету Манчестера, Університетського коледжу Лондона та Кембриджського університету проаналізували дані 16 356 учасників UK Household Longitudinal Study за 2009–2024 роки. Загалом дослідники використали 46 218 спостережень; медіанна тривалість спостереження за учасником становила три роки.

Психологічний стан оцінювали за анкетою Strengths and Difficulties Questionnaire. Підвищені бали в ній означають наявність суттєвих симптомів, але не є клінічним діагнозом. Зростання емоційних труднощів прискорилося після 2014 року, а потім ще раз після 2019-го. Симптоми гіперактивності трималися на рівні близько 16% до 2017 року, однак наприкінці дослідження перевищили 27%, особливо серед дівчат.

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Ризикована поведінка знижувалася

Водночас дослідники зафіксували спад кількох видів ризикованої поведінки. Рідше повідомляли про вживання алкоголю, куріння, конфлікти з батьками та виходи з дому після 21:00 без відома батьків. Частка підлітків із поведінковими проблемами зменшилася приблизно з 14% до 11%; зниження насамперед забезпечили хлопці, тоді як серед дівчат показник дещо зріс.

Деякі звички, пов’язані зі здоров’ям, погіршилися. Частка тих, хто щонайменше чотири години у будні користувався соцмережами, майже подвоїлася — з 6,2% у 2009/10 роках до 11,7% у 2023/24 роках. Щотижневе споживання фастфуду зросло з 18% до 26%, а частка тих, хто займався спортом або фітнесом менш ніж три дні на тиждень, — приблизно з 25% до 35%. Використання електронних сигарет протягом життя між 2016/17 і 2023/24 роками збільшилося на 59%.

Автори наголосили, що всі показники базувалися на самооцінках, а зниження участі в опитуванні могло вплинути на результати. Спостережний характер дослідження також не дає змоги встановити причини виявлених змін.

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