У Великій Британії Home Office заявило, що визнаватиме фінансову експлуатацію формою сучасного рабства і торгівлі людьми. Це сталося після юридичного оскарження справи пакистанського доглядальника Алі, який заявив, що передав 22 тисячі фунтів посереднику за роботу в британському будинку догляду, якої не існувало.

Як повідомляє The Guardian, Алі (ім'я змінено) контактував з агентом, якого йому порадив друг. Посередник запевняв, що зможе оформити сертифікат спонсорства для роботи у сфері догляду у Великій Британії.

Після передачі грошей Алі отримав документи, які вважав справжніми, а також візу для кваліфікованих працівників сфери охорони здоров'я та догляду. У жовтні 2023 року він разом із дружиною та двома малими дітьми переїхав до Великої Британії. Гроші на документи він позичив у родичів.

Ймовірне шахрайство

Після прибуття Алі неодноразово телефонував за наданим номером, щоб дізнатися, коли зможе почати роботу. Згодом його попросили прийти до автосалону, де чоловік повідомив йому, що той, імовірно, став жертвою шахрайства, оскільки до нього вже направляли інших людей у схожій ситуації.

Друг, який рекомендував агента, також повідомив, що не отримав обіцяної роботи, після чого повернувся до Пакистану. За словами Алі, через втрату грошей його родина залишилася без коштів.

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Перегляд підходу Home Office

Алі звернувся до національного механізму перенаправлення потенційних жертв торгівлі людьми та сучасного рабства, але спочатку його не визнали потенційною жертвою. За підтримки Work Rights Centre і Central England Law Centre він оскаржив рішення міністра внутрішніх справ через невключення фінансової експлуатації до переліку форм сучасного рабства.

Після подання цього року заяви про судовий перегляд рішення змінили: Home Office розглядатиме справу Алі як можливий випадок торгівлі людьми. У судовому розпорядженні відомство визнало, що раніше застосовувало надто вузький підхід до поняття експлуатації.

Керівник імміграційного напряму Work Rights Centre Люк Пайпер повідомив, що організація стикалася з іншими випадками фінансової експлуатації працівників-мігрантів. За результатами її опитування понад 100 мігрантів, які працюють у сфері догляду, 74% повідомили про певну форму фінансової експлуатації.

У Home Office заявили, що фінансова експлуатація заявників на візи та власників віз є неприйнятною. Відомство зазначило, що у разі виявлення зловживань співпрацює з правоохоронними органами та партнерами із захисту вразливих людей і вживає заходів проти відповідальних осіб.

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