У Британії капітану танкера висунули обвинувачення через санкції проти рф — Al Jazeera

У Великій Британії індійському капітану Аджаю Панту висунули обвинувачення в імовірному порушенні санкцій проти Російської Федерації — держави-агресора. Він перебуває під вартою після того, як британські військові 14 червня перехопили в Ла-Манші нафтовий танкер MT Smyrtos, яким він командував. Суд відмовив капітанові у звільненні під заставу, а в разі визнання вини йому загрожує до 10 років ув’язнення, повідомляє Al Jazeera.

Перехоплення в міжнародних водах

За даними Міністерства оборони Великої Британії, операцію із захоплення MT Smyrtos санкціонував тодішній прем’єр-міністр Кір Стармер. У ній були задіяні вертольоти Chinook, Merlin Mk4 і Wildcat, патрульний літак P-8A Poseidon, фрегат і корабель протимінної оборони.

На момент перехоплення танкер перебував у міжнародних водах за межами територіальної юрисдикції Великої Британії. Судно перевозило нафту з росії та прямувало до Індії через Суецький канал. За даними британської влади, MT Smyrtos пов’язаний із так званим тіньовим флотом — мережею суден, які, за твердженням західних держав, допомагають москві обходити економічні обмеження для експорту нафти й газу.

Танкер раніше ходив під прапором Гамбії, а у грудні 2025 року перейшов під прапор Камеруну. Водночас Lloyd’s List Intelligence повідомляв, що в червні судно вже було виключене з камерунського реєстру. Власником MT Smyrtos є китайська компанія.

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Питання морського права

Юристи та представники профспілок моряків назвали справу Панта винятковою. За їхніми словами, інші європейські країни також затримували судна, які підозрювали у порушенні санкцій проти росії, однак членів екіпажів переважно відпускали. У Франції цього року капітана ймовірного судна тіньового флоту судили заочно, а суд у Фінляндії відхилив обвинувачення проти капітана російського нафтового танкера через відсутність юрисдикції.

Засновник організації Human Rights At Sea Девід Геммонд заявив, що рішення британського суду може визначити межі відповідальності капітанів за перевезення санкційних вантажів. Він також вказав на ризик криміналізації моряків, які можуть не знати про незаконні вантажі або не мати повноважень ухвалювати рішення щодо маршрутів і комерційних операцій судна.

Британське Міноборони посилається на положення Конвенції ООН з морського права, які дозволяють військовому кораблю перевірити прапор торговельного судна за обґрунтованої підозри, що воно не має національності. Водночас право держав застосовувати власні санкційні режими щодо суден та екіпажів у міжнародних водах залишається спірним питанням міжнародного права.

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