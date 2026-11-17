У Лондоні, Велика Британія, 21-річний Аріон Куртадж визнав провину у зламі систем Rockstar Games у 2022 році та оприлюдненні ранніх відео з гри Grand Theft Auto 6. Також він визнав інші злочини, скоєні в підлітковому віці як учасник хакерської групи Lapsus$, зокрема атаку на Uber, повідомляє Engadget.

Злам Rockstar Games

Куртадж атакував Rockstar, перебуваючи під заставою в іншій справі, що стосувалася, зокрема, зламу Nvidia. За даними видання, він здійснив фішингову атаку за допомогою Amazon Fire TV Stick, який підключив до телевізора в готельному номері. На той час він перебував під поліцейським захистом через погрози з боку інших хакерів.

Унаслідок зламу Куртадж отримав десятки роликів із майже годиною незавершеного ігрового процесу GTA 6. Після невдалих спроб шантажувати розробника він оприлюднив відео, а також частину вихідного коду.

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Попереднє рішення та вирок

У 2023 році лікарі визнали Куртаджа нездатним брати участь у судовому розгляді через гострий аутизм. Після того як журі встановило, що він скоїв злочини, суд призначив йому безстрокову госпіталізацію. У січні його перевели до звичайної в’язниці після висновку, що він може постати перед судом.

Вирок Куртаджу оголосять пізніше. Rockstar заявляла, що відновлення після атаки 2022 року коштувало компанії 5 млн доларів і тисячі годин роботи працівників. Витік також показав, що одним із доступних для гри персонажів GTA 6 буде жінка — Люсія, перша повноцінна жіноча протагоністка серії.

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