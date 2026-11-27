У Великій Британії Департамент праці та пенсій повідомив про кіберінцидент, який вплинув на його системи. Як повідомляє Channel NewsAsia з посиланням на Reuters, відомство з міркувань безпеки виводить з роботи частину сервісів.

Виплати зберігатимуться

Департамент запевнив, що люди й надалі отримуватимуть регулярні виплати соціальної допомоги та пенсії у звичайному режимі. Відомство також висловило сподівання найближчим часом відновити роботу сервісів.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Для розслідування інциденту департамент співпрацює з Національним центром кібербезпеки та Урядовим координаційним центром кібербезпеки. В установі заявили, що прагнуть якнайшвидше повернути сервіси в роботу та мінімізувати перебої.

Кібератаки у Британії

Reuters зазначає, що британські компанії та установи останніми роками дедалі частіше зазнають кібератак. Деякі з них спричиняли перебої, що тривали місяцями. Серед організацій, які раніше постраждали від таких атак, названі Британська бібліотека, служба аналізу крові, лондонське метро, Marks & Spencer, Co-op і Jaguar Land Rover.

Читай нас у