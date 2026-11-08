У Британії кількість схвалених заяв на безстрокове проживання впала на 78% — The Guardian

У Великій Британії кількість схвалених заяв громадян Туреччини на безстроковий дозвіл на проживання за маршрутом Європейської угоди про асоціацію (ECAA) у першому півріччі 2026 року знизилася на 78%, повідомляє The Guardian. З січня до червня 2025 року заявникам ECAA надали 3378 дозволів на постійне проживання, тоді як за аналогічний період 2026 року — 745.

ECAA є давнім маршрутом до проживання у Британії для громадян Туреччини, які прагнуть заснувати там бізнес. За даними видання, від початку року сотні власників віз ECAA отримали відмови у наданні постійного проживання та можуть зіткнутися з вимогою залишити країну.

Відмови та помилки

The Guardian пише, що кількість відмов особливо зросла щодо заяв, поданих із вересня 2025 року. Юристи, які працюють зі справами ECAA, також повідомили про затримки в розгляді таких заяв, що перевищують звичний шестимісячний строк.

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За інформацією видання, у листах про відмову траплялися базові помилки та вимоги, яких не передбачають правила. В одній справі, рішення в якій згодом скасували, Home Office заявило, що не змогло знайти сайт бізнесу заявника або підтвердження його присутності в інтернеті, зокрема у соцмережах. Відомство також помилково вказало, що заявник не подав повний комплект банківських виписок. В іншій справі працівники Home Office неправильно підрахували кількість днів перебування заявника за межами країни.

Реакція політиків

Колишній міністр закордонних справ Великої Британії та депутат від Тоттенгема Девід Леммі заявив, що звернення його виборців можуть свідчити про раптову зміну політики Home Office. Він сказав, що ці історії нагадують йому про скандал Windrush, і закликав відомство переглянути підхід до таких справ.

Кількість заяв ECAA, що перебувають на адміністративному перегляді, зросла зі 145 у 2025 році до 395 у період із січня до середини серпня 2026 року. Речник Home Office заявив, що правила розгляду заяв на постійне проживання за ECAA не змінювалися, а кожну справу оцінюють індивідуально відповідно до опублікованих правил і настанов.

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