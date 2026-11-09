У Британії коміка Рассела Бренда засудили до 10 років і 6 місяців — Deutsche Welle

У Великій Британії коміка та медіаперсону Рассела Бренда засудили до 10 років і шести місяців ув’язнення після того, як суд присяжних визнав його винним у зґвалтуванні однієї жінки та сексуальних нападах на ще трьох. Про це повідомляє Deutsche Welle.

Умови покарання

Бренд має провести у в’язниці щонайменше дві третини призначеного строку. Після цього він може бути звільнений під наглядом за умови належної поведінки в ув’язненні.

Суддя Джоел Беннатан назвав Бренда хижаком і заявив, що вирок є справедливим та пропорційним загальній тяжкості його злочинів. Він також відзначив рішучість і сміливість потерпілих, які виступили у справі.

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Обвинувачення та свідчення

51-річний Бренд заперечував висунуті проти нього обвинувачення. Їх висунули на підставі заяв шести потерпілих, а найдавніші звинувачення стосувалися подій 1999 року. Колегія присяжних із чотирьох жінок та восьми чоловіків не визнала переконливою позицію захисту про те, що всі сексуальні контакти були добровільними.

Під час слухання щодо покарання потерпілі надали суду заяви про наслідки злочинів. Одна з жінок, яка виступала за захисною ширмою для збереження приватності, сказала, що напад залишив у неї почуття сорому, яке вона носила впродовж 20 років. Інша потерпіла назвала Бренда сексуальним хижаком без каяття.

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