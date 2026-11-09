В Англії, Уельсі та Північній Ірландії лише 6,4% людей після інсульту отримують рекомендований обсяг реабілітаційної терапії — три години на день щонайменше п’ять днів на тиждень. Про це йдеться у щорічному звіті Sentinel Stroke National Audit Programme, повідомляє The Guardian.

Показник знизився

Аудит базується на даних лікарень трьох частин Великої Британії. У січні—березні 2026 року рекомендований обсяг терапії отримали 6,4% пацієнтів, тоді як у жовтні—грудні 2024 року таких було 7,5%.

У середньому в першому кварталі 2026 року пацієнти отримували 40 хвилин терапії на день — на шість хвилин менше, ніж наприкінці 2024 року. Найменший зафіксований обсяг становив 15,2 хвилини, а найбільший — 57,3 хвилини. Лише 68% пацієнтів продовжили отримувати допомогу з реабілітації після виписки з лікарні.

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Реакція Stroke Association

Рекомендації Національного інституту здоров’я та досконалості медичної допомоги передбачають фізіотерапію, мовленнєву терапію та ерготерапію для відновлення після ушкодження мозку, спричиненого інсультом. Ці рекомендації застосовують в Англії та Уельсі, а також дотримуються їх у Північній Ірландії.

Виконавча директорка Stroke Association Джульєт Бовері заявила, що наведені показники свідчать про нестачу необхідної підтримки для багатьох людей у перші дні після інсульту та в наступні місяці й роки. За оцінкою організації, інсульт щороку коштує Великій Британії близько 25,7 млрд фунтів стерлінгів, з яких 13,7 млрд фунтів припадає на соціальну допомогу людям, які пережили інсульт.

Міністерство охорони здоров’я та соціальної допомоги Великої Британії заявило, що Національна служба охорони здоров’я працює над наданням швидкої підтримки та тривалої реабілітації. Відомство також повідомило про план скоротити передчасну смертність від серцево-судинних захворювань та інсульту на чверть протягом десятиліття.

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