У Британії майже 69% людей з ожирінням за ІМТ мали доклінічну форму — News-Medical

Дослідження за участю 6 978 британців віком 46 років показало, що майже 69% людей, яких за індексом маси тіла віднесли до категорії ожиріння, за новою системою класифікації мали доклінічне, а не клінічне ожиріння. Роботу науковців Університетського коледжу Лондона, UCLH NIHR Biomedical Research Center і Barts Health NHS Trust опублікували в International Journal of Obesity, повідомляє News-Medical.

Нова класифікація

Дослідники проаналізували дані учасників Британського когортного дослідження 1970 року. Для оцінки використали результати медичних обстежень, анкети та інтерв’ю, зібрані під час спостереження за учасниками у 46-річному віці.

Нова клінічна система враховує не лише надлишкову жирову тканину, а й порушення функцій органів та функціональні обмеження. Людей без надлишкової жирової тканини відносили до групи без ожиріння. За наявності надлишкової жирової тканини, але без пов’язаних із нею порушень функцій або обмежень, визначали доклінічне ожиріння. Клінічним вважали ожиріння, за якого були функціональні обмеження, пов’язані з ожирінням порушення роботи органів або обидва чинники.

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Порівняння з індексом маси тіла

Для наближеного застосування нових критеріїв автори використали доступні дані про склад тіла, окружність талії, стан здоров’я та функціональні можливості учасників. Паралельно їх класифікували за стандартними пороговими значеннями ІМТ Всесвітньої організації охорони здоров’я.

Клінічне ожиріння було пов’язане з вищими шансами смерті протягом наступних п’яти років. Водночас звичайні категорії ІМТ не продемонстрували статистично значущого зв’язку з п’ятирічною смертністю. Автори зазначили, що кількість смертей у дослідженні була невеликою, тому ці висновки мають обмежену статистичну силу.

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