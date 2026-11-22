У Великій Британії люди, чий внутрішньоутробний розвиток або перші роки життя припали на період нормування цукру, у дорослому віці мали показники крові, що відповідали нижчому біологічному віку. Як повідомляє ScienceAlert, такого висновку дійшли автори дослідження, опублікованого в журналі Nature Communications.

Порівняли людей, народжених до і після скасування норм

Науковці проаналізували дані 54 201 учасника UK Biobank, народжених у Британії між жовтнем 1951 року та березнем 1956 року. У вересні 1953 року в країні скасували обмеження на купівлю цукру, після чого його споживання різко зросло. Це дало змогу порівняти людей, які на ранніх етапах розвитку жили за різних умов доступності цукру.

Дослідники зосередилися на перших 1 000 днях життя — від зачаття приблизно до дворічного віку. Вони використали метод PhenoAge, який оцінює біологічний вік за хронологічним віком і дев’ятьма показниками крові, зокрема рівнем глюкози, маркерами запалення та характеристиками клітин крові.

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Різниця сягнула приблизно п’яти місяців

Після врахування віку, статі, місця народження та куріння матері в період навколо народження дитини, вплив нормування лише до народження був пов’язаний із нижчим показником прискорення біологічного віку приблизно на 0,26 року, або близько трьох місяців. Якщо обмеження тривали протягом частини першого року життя, різниця зростала приблизно до чотирьох з половиною місяців, а за впливу до другого року — до близько п’яти місяців.

Зв’язок виявили в обох статей, однак він був сильнішим серед жінок. Серед людей, які зазнали нормування від внутрішньоутробного періоду до дворічного віку, у період подальшого спостереження після залучення до UK Biobank також пов’язали на 17% нижчий ризик вікової катаракти та на 22% нижчий ризик хронічної хвороби нирок.

Автори наголошують, що дослідження не доводить, ніби зменшення споживання цукру в ранньому віці запобігає захворюванням. Дані про індивідуальне споживання цукру учасниками були відсутні, а на результати могли впливати й інші повоєнні зміни. Різниця в оціненому біологічному віці також не означає, що учасники житимуть на п’ять місяців довше.

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