У Британії огляд Мілберна пропонує замінити PIP місцевим фондом — The Guardian

У Великій Британії огляд колишнього міністра охорони здоров’я Алана Мілберна пропонує замінити виплати PIP для більшості людей з інвалідністю віком до 25 років місцевим фондом короткострокової підтримки. Як повідомляє The Guardian, фонд може надавати кошти на необхідне обладнання та короткострокові витрати.

Згідно з рекомендаціями, особи віком до 25 років не зможуть претендувати на PIP та медичну складову універсального кредиту. Натомість для них пропонують запровадити нову молодіжну допомогу на рівні стандартної ставки універсального кредиту.

Місцевий фонд

За даними видання, до місцевого фонду можна буде звертатися по кошти на обладнання або короткострокові витрати, зокрема на поїздки до навчального курсу чи співбесіди. Фонд мають адмініструвати місцеві консультанти, а гроші планують надавати швидко після виникнення потреби.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Для більшості молодих людей фонд має замінити довгострокову підтримку на зразок PIP, за винятком осіб із найтяжчими потребами. Також пропонують додаткову компенсацію витрат для найбільш тяжкохворих або людей із найтяжчими формами інвалідності незалежно від їхнього працевлаштування та вищий рівень страхового забезпечення для тих, хто через тяжку інвалідність ніколи не зможе працювати. За даними The Times, підвищену ставку молодіжної допомоги можуть передбачити для тих, хто живе самостійно, зокрема для людей, які залишили систему опіки.

Мета та критика пропозицій

Мілберн, який має представити звіт про молодіжне безробіття наступного вівторка, заявив, що запропонована підтримка може створити 440 тисяч можливостей для працевлаштування й освіти до 2036 року та збільшити чисті доходи молодих людей більш ніж на 2 млрд фунтів стерлінгів.

Водночас благодійна організація Joseph Rowntree Foundation застерегла, що реформа може послабити систему підтримки для сотень тисяч молодих людей з інвалідністю або проблемами зі здоров’ям. На Даунінг-стріт не виключили, що зміни можуть торкнутися чинних отримувачів виплат. Депутатка Лейбористської партії Белл Рібейро-Едді також висловила занепокоєння можливими скороченнями допомоги для молодих людей з інвалідністю, які вже навчаються або працюють.

Читай нас у