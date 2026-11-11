У Британії оголосили про £12 млрд для двох офшорних ВЕС — The Guardian

У Великій Британії оголосили про інвестиції на £12 млрд у будівництво офшорних вітрових електростанцій Vanguard West і Vanguard East біля узбережжя Норфолку. Кошти вкладуть німецька енергетична компанія RWE та американська інвестиційна компанія KKR, повідомляє The Guardian.

Потужність і строки будівництва

Проєкти також отримають £1 млрд фінансування від державного Національного фонду добробуту. Будівництво планують розпочати на початку наступного року, а виробляти електроенергію вітропарки мають із 2030 року. За оцінкою уряду, це, ймовірно, найбільша інвестиція такого типу в історії Великої Британії.

За оцінкою RWE, сукупна потужність проєкту Vanguard становитиме близько 2,8 гігавата — цього має вистачити для забезпечення електроенергією 3 млн домогосподарств. Компанія також оцінює, що під час будівництва в ланцюгах постачання щороку створюватимуть і підтримуватимуть близько 2 300 робочих місць. Після введення ВЕС в експлуатацію очікують ще 100 постійних робочих місць.

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Заяви уряду та енергетичний контекст

Енергетична компанія SSE того ж дня заявила, що наступна фаза її офшорного вітрового проєкту Berwick Bank B біля східного узбережжя Шотландії підтримуватиме 2 600 наявних робочих місць.

Міністерка енергетики Міатта Фанбулле заявила, що вкладення в офшорну вітроенергетику та чисту енергетику створюють робочі місця, відновлюють промисловість і мають сприяти зниженню рахунків за електроенергію та досягненню нульових викидів.

Оголошення пролунало після схвалення урядом суперечливого газового родовища Jackdaw у Північному морі, що викликало критику з боку депутатів Лейбористської партії та екологічних активістів. Також міністри відхилили план будівництва сонячної електростанції Botley West вартістю £800 млн поблизу маєтку Бленгеймського палацу. Проєкт мав зайняти майже 3 500 акрів, а розробники заявляли, що станція могла б забезпечувати електроенергією 330 тис. домогосподарств.

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