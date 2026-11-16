У Великій Британії зростання кількості молодих людей, які не працюють, не навчаються і не проходять професійної підготовки, значною мірою пов’язане з погіршенням їхнього фізичного та психічного здоров’я. Такого висновку дійшли науковці Університетського коледжу Лондона (UCL), повідомляє News-Medical.

Дані за 15 років

Дослідники проаналізували відповіді понад 15 тисяч учасників із Великої Британії віком від 16 до 24 років, зібрані в межах UK Household Longitudinal Study у 2009–2023 роках. Роботу опублікували у журналі BMC Global and Public Health.

Частка молоді, яка не була зайнята ані роботою, ані освітою чи підготовкою, становила 12–15% після фінансової кризи у 2009–2013 роках. У 2014–2018 роках вона знизилася до 10,5–11,5%, а з 2019 року до завершення періоду спостережень у 2023 році трималася на рівні 15–16%.

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Здоров’я як один із чинників

У 2019–2023 роках близько 9% опитаних повідомляли про проблеми зі здоров’ям або інвалідність, тоді як у 2014–2018 роках цей показник становив близько 4%. Частка респондентів із психологічним дистресом за ці періоди зросла приблизно з 18% до 21%.

Водночас імовірність того, що молода людина з проблемами здоров’я, інвалідністю або психологічним дистресом не буде працювати чи навчатися, не змінилася. Автори також зафіксували, що поширеність клінічно діагностованої депресії змінювалася синхронно з показниками незайнятості: її зростання у 2022–2023 роках сприяло підвищенню рівня молоді поза роботою та освітою.

За оцінкою, у квітні—червні 2026 року у Великій Британії налічувалося 981 тисяча людей віком 16–24 роки, які не працювали, не навчалися і не проходили підготовки, — це приблизно кожен восьмий. Науковці зазначили, що погіршення здоров’я пояснює не все зростання цього показника, тому роль відігравали й інші чинники.

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