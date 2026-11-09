У Британії понад 100 тисяч підписали петицію про розслідування ролі в Газі — Al Jazeera

У Великій Британії петиція із закликом провести публічне розслідування участі країни в ізраїльських операціях у Газі зібрала понад 100 тисяч підписів. Петицію розмістили на сайті британського парламенту, а досягнення цього порога означає, що парламент має розглянути питання щодо проведення дебатів, повідомляє Al Jazeera.

Вимоги авторів петиції

Ініціатива закликає розслідувати будь-яку участь Британії в ізраїльських операціях у Газі. Зокрема, автори пропонують перевірити продаж, постачання або використання озброєнь, літаків для спостереження та баз Королівських військово-повітряних сил.

Підписанти також хочуть, щоб розслідування мало повноваження опитувати міністрів і посадовців, залучених до ухвалення рішень щодо ролі Сполученого Королівства у війні. Особливу увагу вони пропонують приділити постачанню зброї Ізраїлю.

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Хто започаткував звернення

Петицію започаткувала Дженніфер Форбс — голова виконавчого комітету лівої партії Your Party. Партію створили колишній лідер Лейбористської партії Джеремі Корбін, який є її парламентським лідером, та інші ліві політики.

Корбін у дописі в X заявив, що прихильники петиції домагатимуться розслідування, правди та справедливості. Водночас петиції, які набирають понад 100 тисяч підписів, не зобов'язують британських законодавців проводити дебати, а лише вимагають розглянути це питання.

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