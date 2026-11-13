У Британії поновлять розгляд екстрадиції Аль-Фатіха до Німеччини — The National

У Великій Британії після винесення вироку поновлять провадження щодо екстрадиції 40-річного Мохаммеда Аль-Фатіха до Німеччини. Німецькі слідчі підозрюють його та ще сімох осіб у підготовці нападів на ізраїльських дипломатів, єврейські громадські центри та заходи на підтримку Ізраїлю, повідомляє The National.

Присяжні Бірмінгемського королівського суду визнали Аль-Фатіха винним у пораненні стягувача боргів, але виправдали за обвинуваченням у навмисному пораненні. Його залишили під вартою до винесення вироку.

Обвинувачення Німеччини

Федеральна прокуратура Німеччини видала ордер на арешт Аль-Фатіха 3 листопада 2025 року. За версією слідства, він був учасником групи, яка накопичувала зброю та сотні набоїв для нападу, запланованого на другу річницю атак 7 жовтня.

Прокурори стверджують, що Аль-Фатіх двічі зустрічався з імовірним співучасником Абедом Аль Г., отримав від нього п'ять пістолетів і боєприпаси та перевіз їх до Відня на зберігання. За даними прокуратури, він також записав відео із заявою про відповідальність за запланований напад від імені ХАМАС.

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Інших імовірних учасників групи затримали в Берліні у жовтні 2025 року. На той час, за версією обвинувачення, група придбала автоматичну гвинтівку, 13 пістолетів і 700 набоїв.

Суд у Бірмінгемі

Під час британського процесу суд почув, що стягувач боргів прибув до помешкання Аль-Фатіха через несплачені його дружиною штрафи за паркування на суму 900 фунтів стерлінгів. Після сутички Аль-Фатіх, за матеріалами справи, переслідував його з двома кухонними ножами, розбив цеглиною вікно автомобіля та завдав порізу голови.

У суді також повідомили, що Аль-Фатіх народився в Німеччині, виріс у Газі, а 2014 року переїхав до Великої Британії та наступного року отримав притулок. За даними Die Welt, він раніше був охоронцем лідера ХАМАС Ісмаїла Ханії.

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