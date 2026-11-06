Уряд Великої Британії закликав керівників найбільших енергетичних компаній активніше допомагати домогосподарствам із несплаченими рахунками за енергію цієї зими. Це відбувається перед запланованим виділенням майже 2,5 млрд фунтів стерлінгів на списання рекордного обсягу боргів споживачів, повідомляє The Guardian.

Допомога для 2,4 млн домогосподарств

Міністерка з питань енергоспоживачів Поллі Біллінгтон провела онлайн-зустріч із керівниками компаній, зокрема Octopus Energy, British Gas та EDF Energy. На ній обговорили урядовий план зі зменшення енергетичних боргів приблизно 2,4 млн домогосподарств, які зазнали найбільших труднощів.

Схема полегшення боргів є складовою ширшої стратегії, запропонованої канцлером у щорічній бюджетній заяві. Сукупна заборгованість домогосподарств за енергію до кінця року може сягнути 7 млрд фунтів стерлінгів.

Роль постачальників

Від постачальників очікують, що вони самостійно виявлятимуть клієнтів, які можуть мати фінансові труднощі, та пропонуватимуть їм плани погашення боргу або спрямовуватимуть до служб, що надають консультації з питань заборгованості.

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Уряд також має намір разом із галуззю спростити виявлення домогосподарств, яким потрібна додаткова підтримка, та модернізувати платіжні системи. Він підтримує використання розумних лічильників і розумних лічильників передоплати, щоб споживачі могли відстежувати витрати й уникати накопичення боргів.

За даними видання, середнє домогосподарство нині сплачує близько 50 фунтів стерлінгів на рік у рахунках за енергію для покриття несплачених боргів на ринку. Уряд вважає, що одноразова програма полегшення заборгованості та заходи для запобігання новим боргам можуть заощадити всім домогосподарствам у середньому близько 130 фунтів стерлінгів протягом наступних десяти років.

За наявними оцінками, близько 40% несплачених рахунків накопичується під час переїзду. Серед запланованих змін — обов’язок орендодавців передавати постачальникам показники лічильників і дати заселення або виїзду орендарів.

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