У Великій Британії постраждалі від сексуального насильства закликали уряд терміново протидіяти чоловікам, які через інтернет домовляються про сексуальне насильство над жінками, яких присипляють седативними речовинами. Про це повідомляє Channel NewsAsia з посиланням на AFP.

Лора Бішоп розповіла, що 2021 року дізналася: її чоловік упродовж тривалого часу додавав седативні речовини до її напоїв, ґвалтував її та запрошував до насильства незнайомців. У 2022 році її колишнього чоловіка Деніела засудили до понад 14 років ув’язнення за те, що він вводив їй препарати та ґвалтував її. За словами Бішоп, у телефонних розмовах із в’язниці він визнав, що запрошував щонайменше сімох незнайомих чоловіків.

Серія кримінальних справ

Цього місяця на південному заході Англії чотирьох чоловіків визнали винними у сексуальному насильстві над Джоанн, тодішньою дружиною Філіпа Янга, яка перебувала без свідомості. За даними AFP, злочини тривали сім років.

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У Манчестері слухають справу дев’ятьох чоловіків, обвинувачених у злочинах проти жінки. За версією обвинувачення, її чоловік упродовж понад двох десятиліть вводив їй препарати та ґвалтував її. Щонайменше двоє чоловіків цього року визнали провину в аналогічних окремих справах у Лондоні та Нортгемптоні. У Нортгемптоні 26 листопада чоловіка засудили до 12 років ув’язнення за неодноразове сексуальне насильство над непритомною дружиною та зйомку цих злочинів.

Онлайн-форуми та нерозкриті злочини

Національне агентство з боротьби зі злочинністю Великої Британії повідомило, що слідчих здивували масштаби таких злочинів, а онлайн-форуми надали їм нового виміру. Одне з розслідувань агентства виявило понад 270 осіб, пов’язаних з одним форумом, що спричинило щонайменше 14 окремих розслідувань у Великій Британії та за кордоном.

За щорічними даними про злочинність, оприлюдненими торік, майже чверть постраждалих в Англії та Уельсі були непритомними або спали під час останнього пережитого сексуального насильства. Організація Rape Crisis почала навчати працівників виявляти ранні ознаки так званого організованого сексуального насильства із застосуванням препаратів. Водночас такі злочини складно виявляти, а про них часто не повідомляють.

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