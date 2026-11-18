У Великій Британії з січня 2027 року енергетичні рахунки домогосподарств можуть зрости на 26% — до найвищого рівня з 2023 року. Такий прогноз консалтингової компанії Cornwall Insight повідомляє OilPrice. Cornwall Insight пов’язує очікуване подорожчання зі зростанням оптових цін на газ та електроенергію на тлі війни в Ірані.

Прогноз на початок 2027 року

За остаточним прогнозом Cornwall Insight, у січні—березні 2027 року річний показник цінової стелі для типового споживача становитиме 2166 фунтів стерлінгів, або 2852 долари. Це на 443 фунти, або 583 долари, більше за поточний показник.

Керівник напряму роздрібних ринків Cornwall Insight Крейг Лоурі зазначив, що нове підвищення припаде на холодніший період у січні, коли споживання енергії зростає. За його словами, домогосподарства вже стикаються з кризою вартості життя.

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Поточний тарифний ліміт

Нині рахунки за енергію у Великій Британії перебувають на трирічному максимумі. Регулятор Ofgem підвищив цінову стелю для домогосподарств на 4% у жовтні—грудні через вищі ціни на газ.

У країні діє механізм Energy Price Cap, який обмежує тариф за одиницю енергії, що постачальники можуть стягувати з побутових споживачів. Пояснюючи жовтневе підвищення, Ofgem пов’язав його зі зростанням оптових цін на газ через триваючий конфлікт на Близькому Сході та нестабільність світового газового ринку.

Оцінки аналітиків

Різні аналітики очікують, що в першому кварталі 2027 року енергетичні рахунки британських домогосподарств зростуть на 25–30%. У прогнозах це пов’язують зі стрибком цін на природний газ, поки криза на Близькому Сході триває.

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