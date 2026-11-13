У Британії розглядають обмеження захисту екологічних позовів — The Guardian

Уряд Великої Британії розглядає можливість послабити правові гарантії, які обмежують витрати громадських груп під час оскарження рішень щодо забудови та інших проєктів, що можуть загрожувати природі. Про це повідомляє The Guardian.

Захист від великих судових витрат

Йдеться про механізми Орхуської конвенції — екологічного договору, який Велика Британія закріпила у законодавстві у 2005 році. Конвенція гарантує право громадян брати участь у демократичних процедурах з екологічних питань, зокрема щодо забруднення стічними водами, будівництва доріг або дата-центрів.

Нині фізична особа, яка програє екологічний судовий позов, сплачує не більш як 5 тисяч фунтів стерлінгів витрат іншої сторони. Для організацій такий ліміт становить 10 тисяч фунтів. Ці обмеження мають не допустити, щоб захист довкілля через суд став надто дорогим для громадян і груп суспільного інтересу.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Які зміни обговорюють

За словами екологічних юристів, Міністерство юстиції проводить закриті зустрічі з окремими зацікавленими сторонами щодо можливого скасування таких лімітів і віддалення країни від вимог конвенції. Серед інших імовірних змін — подвоєння лімітів витрат на кожному етапі оскарження та скасування захисту, якщо суд визнає, що механізм судового перегляду використали неналежно.

Також розглядають варіант, за якого групи, що збирають кошти на позови через краудфандинг, у разі програшу могли б сплачувати до 70% зібраної суми. Юристи й екологічні організації заявили, що такі кроки можуть істотно ускладнити доступ громад до екологічного правосуддя.

Представник уряду заявив, що Велика Британія дотримується зобов’язань за Орхуською конвенцією, зокрема щодо доступу до недорогого правосуддя в екологічних справах. За його словами, планів скасовувати захист від витрат для обґрунтованих позовів немає.

Читай нас у