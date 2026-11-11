У Британії розслідують імовірно підтримувану Іраном змову проти бази — NPR

У Великій Британії розслідують імовірно підтримувану Іраном змову, мішенню якої була база, що приймає американські сили. Про це 11 листопада 2026 року повідомило NPR.

Імовірна змова проти бази

За даними NPR, ціллю плану була база у Великій Британії, на якій розміщені сили США. Видання описує підтримку цього плану Іраном як імовірну, а не як встановлений факт.

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Підозра у шпигунстві

Друге розслідування стосується військовослужбовця США, якого заарештували у Британії за підозрою у шпигунстві на користь Росії, держави-агресора. Затриманий у цій справі є саме військовослужбовцем США. Підозра не означає встановленої вини.

NPR об’єднало ці дві справи в одному повідомленні як розслідування, пов’язані з питаннями безпеки у Великій Британії. В одному випадку розглядають імовірний зв’язок плану з Іраном, у другому — підозру щодо шпигунства.

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