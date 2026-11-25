У Великій Британії санкціонували незалежне розслідування впливу ядерних випробувань часів холодної війни на здоров’я військових ветеранів. Як повідомляє The Independent, прем’єр-міністр Енді Бернем оголосив про це в ефірі програми Newsnight на BBC.

За оцінками, від 1952 до 1967 року приблизно 22 тисячі британських військовослужбовців стали свідками ядерних випробувань в Індійському та Тихому океанах. Ветерани та їхні родини понад 40 років домагаються офіційного вивчення можливого впливу цих випробувань на здоров’я військових і їхніх дітей.

Заяви ветеранів

Ветеранські організації стверджують, що частину військових, серед яких були призовники, піддавали впливу радіоактивних опадів: їм наказували пролітати крізь грибоподібні хмари або спостерігати за вибухами без захисного одягу. Кампанійці переконані, що існує зв’язок між випробуваннями та хворобами, які згодом виникли у ветеранів, а інколи й у їхніх дітей.

Ветерани також заявляють, що Міністерство оборони Великої Британії навмисно приховувало дані аналізів крові та сечі, які, на їхню думку, могли б підтвердити використання військовослужбовців як піддослідних для вивчення наслідків ядерних вибухів для людини.

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Колишній міністр оборони Тобіас Елвуд у вересні визнав, що ненавмисно ввів парламент в оману 2018 року, коли заявив про відсутність даних щодо таких аналізів крові. Пізніше він дізнався, що зразки крові брали в усіх британських збройних силах, однак ветерани, які зверталися по компенсацію через серйозні захворювання, пов’язані з радіаційним опроміненням, не мали доступу до цих матеріалів.

Проміжний звіт до річниці

Розслідування очолить єпископ Джеймс Джонс, який раніше керував розслідуванням трагедії на стадіоні «Гіллсборо» 1989 року. За словами Бернема, проміжний звіт комісії мають оприлюднити до жовтня наступного року — до 75-ї річниці першого британського атмосферного атомного випробування.

Перше таке випробування Велика Британія провела 3 жовтня 1952 року на островах Монтебелло біля західного узбережжя Австралії. Згодом країна здійснила десятки ядерних вибухів в Австралії та на тихоокеанських острівних територіях, зокрема на Кіритіматі, який раніше був відомий як Острів Різдва.

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