Міністерка внутрішніх справ Великої Британії Шабана Махмуд планує оголосити про запуск програми прискореної підготовки майбутніх керівників поліції в Англії та Уельсі. Щороку до неї хочуть набирати 200 людей, які зможуть просуватися до звання суперінтенданта протягом п’яти-десяти років, повідомляє The Guardian.

Підготовка кандидатів

Програма буде відкрита для людей із будь-яким професійним досвідом, зокрема для тих, хто нині не працює у правоохоронних органах. Наявність університетського диплома не буде обов’язковою умовою вступу. За даними урядових джерел, ініціатива має сформувати ширший кадровий резерв для майбутніх керівних посад у поліції.

Махмуд пов’язує запуск програми з висновками Комісії з питань поліцейського лідерства, яка в червні вказала на непослідовну якість керівництва, що подекуди була «вражаюче» низькою. За словами міністерки, така ситуація стала наслідком недостатніх інвестицій у розвиток майбутніх керівників.

У 2023–2025 роках поліцейський інспекторат оцінив якість керівництва у двох поліцейських силах як недостатню, у 13 — як таку, що потребує поліпшення. Жодна з сил не отримала найвищої оцінки за цим показником.

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Рекомендації комісії

Додатковим чинником для дій міністерки стали розслідування щодо вісьмох чинних або колишніх головних констеблів у 43 поліцейських силах Англії та Уельсу. Махмуд також має згадати ситуацію в Девоні та Корнуоллі, де в певний період поліція виплачувала зарплати трьом головним констеблям, а двоє з них на той час були відсторонені від роботи.

Співголова комісії Нік Герберт назвав прискорену програму важливим кроком до виконання її рекомендацій. Інший співголова, колишній міністр внутрішніх справ від Лейбористської партії Девід Бланкетт, заявив, що її слід реалізовувати разом із ширшою реформою професійних компетенцій і кар’єрного просування в поліції.

Міністерство внутрішніх справ Великої Британії розглядає всі 27 рекомендацій комісії, зокрема створення національної академії поліцейського лідерства та збільшення фінансування навчання. Нині на таке навчання витрачають близько 4 млн фунтів стерлінгів, тоді як вартість поліцейської служби становить 19 млрд фунтів на рік.

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