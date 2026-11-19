У Великій Британії дослідники виявили зв’язок між вищими літніми температурами, хвилями спеки та більшим ризиком смерті у людей із серцево-судинними захворюваннями. Як повідомляє News-Medical, аналіз охопив медичні дані 63 860 учасників UK Biobank, яким у 2006–2022 роках уперше встановили діагноз серцево-судинного захворювання.

Результати аналізу

Науковці зіставили дані про температуру на ділянках площею один квадратний кілометр з адресами проживання пацієнтів. За 16-річний період померли 12 237 учасників дослідження.

Кожне підвищення середньої літньої температури на 1°C було пов’язане зі збільшенням ризику смерті на 15%. Учасники, які зазнали чотирьох або більше короткострокових хвиль спеки, мали на 24% вищий ризик смерті, ніж ті, хто зазнав не більш як двох таких подій.

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Цей зв’язок зберігався у групах пацієнтів з окремими серцево-судинними хворобами, зокрема з фібриляцією передсердь і серцевою недостатністю. В окремому аналізі короткострокового впливу дослідники також зафіксували вищий ризик смерті за більшої добової температури в день смерті та впродовж п’яти попередніх днів. Такий результат спостерігали, зокрема, серед людей із фібриляцією передсердь та ішемічною хворобою серця.

Вразливіші групи

Вищі ризики, пов’язані зі спекою, виявили серед людей без диплома коледжу, а також серед мешканців районів із вищим рівнем соціальної депривації та меншою кількістю зелених зон, зокрема парків.

Автори роботи зазначили, що зменшення смертності, пов’язаної зі спекою, може потребувати поєднання заходів на рівні громад і персональних рішень. Серед можливих підходів вони назвали житло, стійкіше до спеки, розвиток міської інфраструктури та озеленення, а також охолодження помешкань. Водночас дослідники вказали, що подальші роботи можуть врахувати додаткові чинники, зокрема використання кондиціонерів і поїздки до місцевостей з іншою температурою.

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