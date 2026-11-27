У Великій Британії користувачі Lloyds Bank і Bank of Scotland у п’ятницю мали проблеми з доступом до мобільних банківських застосунків. Як повідомляє Anadolu Agency, збій спричинив тисячі повідомлень про неполадки на сервісі моніторингу Downdetector.

Помилки під час входу

Клієнти Lloyds Bank бачили повідомлення про помилку, коли намагалися увійти до застосунку. Представник банку заявив Sky News, що установа знає про труднощі, з якими зіткнулася частина клієнтів уранці, та працює над якнайшвидшим відновленням доступу.

Банк також перепросив за перебої в роботі сервісу.

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Проблеми також у Bank of Scotland

За інформацією The Independent, технічний збій також торкнувся Bank of Scotland: мільйони користувачів не могли авторизуватися у застосунку. Перебої сталися в Чорну п’ятницю та в день виплати зарплат для багатьох британських працівників.

Минулого місяця збій у Google Cloud уже порушував роботу низки банківських сервісів, зокрема Lloyds, Revolut, HSBC та Halifax.

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