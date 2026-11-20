У Британії двоє громадян постануть перед судом у справі про ймовірну підготовку атаки на авіабазу RAF Fairford на південному заході Англії. 24-річного Мохмеда Абдулкаріма та 25-річного Нумана Ессгіра обвинувачують за Законом про національну безпеку; через адвокатів вони заявили, що не визнають провини.

Як повідомляє The National, обвинувачені взяли участь у слуханні в лондонському суді Олд-Бейлі через відеозв’язок. Суддя Боббі Чіма-Грабб призначила початок чотиритижневого процесу на 22 листопада 2027 року. Наступне засідання має відбутися 19 березня.

Обвинувачення у розвідці та допомозі іноземній службі

Ессгір, який має британське та іранське громадянство, є єдиним із п’ятьох чоловіків, затриманих біля бази 27 вересня, кому висунули обвинувачення. Йому закидають проникнення на заборонений об’єкт із метою, що могла завдати шкоди Великій Британії. Обвинувачення пов’язане з імовірною розвідкою біля бази 22 серпня.

Абдулкаріма, якого згодом затримали в центрі Лондона, обвинувачують у діях, що могли істотно допомогти іноземній розвідувальній службі, у період від 31 серпня до 28 вересня.

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Версія прокуратури

Прокурорка Джулія Фор Вокер заявила суду, що обидва обвинувачені контактували з чоловіком на ім’я Алі, який перебуває за кордоном. За її словами, цей чоловік нібито діяв в інтересах Ісламської Республіки Іран.

Прокуратура стверджує, що Абдулкарім був посередником Алі у Британії та мав забирати готівку, купувати транспорт і здійснювати інші підготовчі дії. За версією обвинувачення, він тричі отримував кошти в пунктах обміну валют — загалом 65 300 фунтів стерлінгів — і придбав п’ять фургонів та інше обладнання.

RAF Fairford використовують Військово-повітряні сили США. Після затримання п’ятьох чоловіків біля бази звідти з міркувань безпеки вивели бомбардувальники B-1. Ще шестеро людей, четверо з яких є британськими громадянами та були затримані 27 вересня, залишаються під заставою у зв’язку з цим інцидентом.

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