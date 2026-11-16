У Британії телеканал HispanTV може втратити реєстрацію — The National

У Великій Британії іранський іспаномовний телеканал HispanTV може втратити реєстрацію як компанія після того, як британський реєстратор Companies House перевів його та директора Сеєдмехді Мірталеба на адресу за замовчуванням. Про це повідомляє The National.

Такий статус застосовують, коли реєстратор вважає, що компанія не має належної зареєстрованої адреси. Раніше HispanTV вказував адресу промислового приміщення на бізнес-майданчику на північному заході Лондона. Журналісти The National з'ясували, що це приміщення використовує інша компанія, а представники сусідніх підприємств повідомили, що раніше воно кілька років стояло порожнім.

Строк для зміни адреси минув

19 жовтня HispanTV перевели на адресу за замовчуванням і дали 28 днів на подання повідомлення про зміну зареєстрованої адреси. За даними видання, цей строк уже сплив, однак адреса в реєстрі не змінилася. Якщо компанія не надасть нову адресу, реєстратор може розпочати процедуру її виключення з реєстру. Тоді компанія матиме два місяці, щоб довести, що працює за прийнятною зареєстрованою адресою, інакше її ліквідують.

HispanTV входить до державної телерадіомовної корпорації Ірану IRIB та транслює новини, документальні програми й іранські фільми іспанською мовою. За даними Companies House, компанію зареєстрували у Британії в січні 2011 року. Її діяльність у країні неясна: телеканал, імовірно, не виробляє програм і не веде мовлення з британської території, а його аудиторія зосереджена переважно в країнах Латинської Америки.

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Звернення до поліції

Раніше цього року тіньова міністерка у справах МВС Великої Британії Алісія Кернс написала до лондонської поліції, заявивши про ймовірне порушення HispanTV і Мірталебом британської схеми реєстрації іноземного впливу. Цей механізм запровадили відповідно до Закону про національну безпеку для посилення прозорості та захисту країни від прихованого втручання за підтримки інших держав.

За інформацією видання, Мірталеб, зазначений директором і мажоритарним акціонером, був виконавчим продюсером англомовного іранського державного каналу Press TV у Лондоні в 2009–2020 роках. Ліцензію Press TV британський медіарегулятор Ofcom відкликав у 2012 році. HispanTV також мав спільну з Press TV зареєстровану адресу в західному Лондоні незадовго до заборони мовника.

10 листопада ліквідували інший пов'язаний з Іраном мовник — телеканал хуситів Al Masirah TV, який також був зареєстрований у Великій Британії. The National повідомляє, що Мірталеба та колишнього директора HispanTV Хаміда Хайрольдіна попросили прокоментувати ситуацію.

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