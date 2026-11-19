У Великій Британії Лондонський трибунал підтвердив, що уряд видав розпорядження, яке вимагало обійти шифрування для доступу до даних клієнтів Apple, повідомляє Channel NewsAsia.

Розпорядження уряду

Йдеться про документ, який в англомовному оригіналі названо technical capability notice. Його можна передати як розпорядження щодо технічних можливостей.

Розпорядження стосувалося даних клієнтів, які зберігає Apple. За підтвердженням трибуналу, уряд видав його для отримання доступу до цих даних в обхід шифрування.

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Позиція влади

Під час розгляду британський уряд заявляв, що не може коментувати існування такого розпорядження. Влада послалася на політику не підтверджувати й не заперечувати інформацію з питань безпеки.

Трибунал у Лондоні підтвердив наявність документа попри цю позицію уряду. У повідомленні Channel NewsAsia зазначено, що розпорядження було видане британською владою та стосувалося доступу до клієнтських даних Apple.

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