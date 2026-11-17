У Великій Британії цифрові банки, зокрема Monzo та Revolut, можуть зобов’язати долучитися до фінансування очних банківських послуг. Уряд заявив, що прийме рекомендацію огляду доступу до банківських послуг щодо запровадження нових законів для захисту необхідного особистого обслуговування. Про це повідомляє The Guardian.

Захист очного обслуговування

Огляд, замовлений Казначейством раніше цього року, присвячений скороченню можливостей для майже 3 млн людей, які регулярно користуються банківськими послугами особисто. Серед них — літні люди, люди з інвалідністю та клієнти з проблемами психічного здоров’я, яким складно користуватися онлайн-банкінгом.

Від 2015 року у Великій Британії закрили майже 7 тис. банківських відділень. Банки скорочували мережі, щоб зменшити витрати після фінансової кризи 2008 року. Під час локдаунів, пов’язаних із пандемією Covid-19, ця тенденція посилилася на тлі активнішого переходу до цифрових сервісів і конкуренції з боку цифрових банків.

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Хто оплачуватиме послуги

Закриття відділень ускладнило для частини клієнтів роботу з готівкою, внесення коштів і проведення платежів. Також їм важче отримати допомогу з питань шахрайства, боргів, довіреностей і рахунків, що залишилися після смерті родичів.

У звіті, який очолював колишній директор організації Which? Річард Ллойд, зазначено, що багато людей мають рахунки у кількох банках. Значна кількість клієнтів цифрових банків регулярно користується фізичними послугами з готівкою, які нині надають традиційні банки, зокрема NatWest, Barclays і Lloyds.

Водночас ще належить визначити, які банки мають підтримувати й оплачувати такі послуги та чи поширюватиметься цей обов’язок на цифрові банки, які ніколи не мали власного очного обслуговування.

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