У Великій Британії у вівторок має відбутися останній рейс до Франції в межах пілотної схеми «один в’їзд — один виїзд». Серед людей із квитками є шукачі притулку, яких британська влада вже повертала до Франції, але згодом вони знову прибули до Сполученого Королівства. Про це повідомляє The Guardian.

Заяви про погрози контрабандистів

За даними видання, сотні людей, яких раніше відправили до Франції, ймовірно, повернулися до Великої Британії. Вони пояснювали це погрозами з боку контрабандистів, які нібито вимагали від їхніх сімей гроші за переправлення через Ла-Манш.

Співрозмовники The Guardian заявили, що зазнавали побиття, зґвалтувань або примусу до роботи в умовах, які вони описали як сучасне рабство. За їхніми словами, у таборі для мігрантів у Кале їх змушували прибирати намети контрабандистів і носити воду чи дрова.

Один із чоловіків, що має квиток на рейс, розповів, що контрабандисти знайшли його після попереднього повернення до Франції. Він назвав себе іранським політичним дисидентом і заявив, що побоюється страти в разі повернення до Ірану. Чоловік також поскаржився на труднощі з доступом до якісної юридичної допомоги.

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Інший шукач притулку, якого також раніше повернули до Франції, сказав, що знає десятки людей, запланованих до відправлення. Він заявив, що не розуміє, чому Міністерство внутрішніх справ Великої Британії продовжує відправлення після завершення схеми 1 жовтня.

Оцінки пілотної програми

Схема передбачала примусове повернення до Франції людей, які прибули до Великої Британії малими човнами, в обмін на прийом аналогічної кількості людей із півночі Франції для подання заяв про надання притулку у Сполученому Королівстві.

Незалежний головний інспектор з питань кордонів та імміграції Джон Таккетт у звіті, оприлюдненому минулого тижня, зазначив, що невідомо, як МВС оцінюватиме успіх або невдачу програми. Її метою було показати, що небезпечні перетини Ла-Маншу малими човнами не є життєздатним способом в’їзду до країни. Від 1 жовтня протоку перетнули 4 786 людей на 69 човнах, свідчать урядові дані.

Благодійна організація Medical Justice назвала пілотний проєкт провальним. У МВС Великої Британії заявили, що домовленість із Францією продемонструвала можливість роботи такого механізму, а людей, які поверталися до Британії після переведення до Франції, мали відправляти назад. Відомство повідомило, що пілотний проєкт завершено, а його досвід використають у ширших заходах із посилення процедур повернення.

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