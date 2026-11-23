Компанія BAE Systems відкрила в Гласкоеді, Південний Уельс, новий цех для спорядження вибуховими речовинами артилерійських снарядів. Підприємство є першим у Великій Британії повністю автоматизованим заводом великокаліберних боєприпасів, повідомляє European Security and Defence.

Інвестиції у виробництво снарядів

Новий цех, що використовує технологію melt-cast, є частиною інвестицій BAE Systems обсягом 180 млн фунтів стерлінгів. За даними компанії, ці вкладення мають забезпечити 16-разове збільшення виробничих потужностей для випуску 155-мм артилерійських снарядів.

На підприємстві працюватимуть роботизовані системи та автономні транспортні засоби. Вони мають забезпечити точне, безпечне й захищене виробниче середовище. Обмежена потреба в персоналі, як зазначає BAE Systems, дасть змогу суттєво збільшити тривалість роботи та обсяги випуску.

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Випробування перед масштабним виробництвом

Процес melt-cast передбачає плавлення вибухової речовини та її заливання в артилерійські снаряди. Після охолодження їх готують до фінального складання. Масштабне виробництво планують розпочати після початкового етапу натурних випробувань.

Керівна директорка підрозділу BAE Systems Digital Intelligence & Land Андреа Томпсон заявила, що поєднання досвіду майданчика в Гласкоеді з автоматизацією має збільшити виробничі можливості та стійкість постачання. Підприємство, яке працює з 1940-х років, спеціалізується на виробництві, складанні та випробуваннях боєприпасів і енергетичних матеріалів.

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